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MHP'den yerli medya kuruluşlarını destekleyecek kanun teklifi

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#MHP#Kanun Teklifi#Sosyal Medya
MHPden yerli medya kuruluşlarını destekleyecek kanun teklifi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 17:52

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerli medya kuruluşlarını destekleyecek kanun teklifine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, “Medya ve reklam yatırımlarının arttığı bir dönemde Türkiye’ye ait öz sermayelerin, tamamının merkezleri yabancı ülkelerde bulunan sosyal medya kuruluşlarına daha fazla yönelmesi, hem milli ekonomimiz, hem de Türk medyası açısından olumsuz neticeler doğurmaktadır.

Ulusal ve yerel medyanın yaşadığı rekabete dayalı çok başlıklı bu sorun karşısında, ülkemizde reklam harcamalarının mecralara hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması gerektiği kanaatiyle MECLİS'E sunduğumuz kanun teklifi ile hem kendi medyamızı korumak ve büyümelerine katkı sağlamak, hem de Türk dijital platformlarının haklarını korumayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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#MHP#Kanun Teklifi#Sosyal Medya

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