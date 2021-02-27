MHP’den yanıt var: ‘Perinçek’le çay bile içmeyiz’

MHP’NİN BAŞINA GEÇMEK ŞEREFTİR

Perinçek, Pamuk’un “Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP’nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var” sözleri üzerine, “MHP’nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda. Türkiye’nin bütünlüğü için çalışıyor, teröre karşı mücadele veriyor, Amerika’ya karşı duruyor, onun için MHP’nin başında olmak bir suç değil” dedi.

MHP’NİN PERİNÇEK’E BAKIŞI BELLİ

Görüştüğümüz MHP kaynakları, Perinçek’in “MHP’nin başına geçmekten şeref duyarım” sözlerine şu yanıtı verdi:

“MHP’nin Doğu Perinçek’e bakışı bellidir. MHP’nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil, şiddetle karşıyız biz bu duruma. Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir. 12 Eylül’den evvel ülkücü yöneticilerin hepsini Aydınlık Gazetesi’nde hedef göstermiştir. Gazetelere tam boy ilan verip adını, okulunu, adresini yayınlamıştır. MHP’ye üye olması bile mümkün değildir, bu şekilde kabul edilemez.”