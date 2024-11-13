MHP’den ‘Vakit Tamamdır’ paylaşımı

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‘YALNIZ KALIRSIN BAZEN’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarından oluşan bir kolaj halinde düzenlenen videoda şu ifadeler yer aldı: “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur, yalnız kalırsınız bazen… En yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük, ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen… Hayırlarınız, evetleriniz karışır kalabalığın gürültüsünde. İşte o zaman bilge bir akıl, mangal gibi bir yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen, ‘ben söylemiştim’ demezsin. Çünkü, önce ülkem ve milletim demişsindir bir kere.

‘DÜNYA KARŞINA ÇIKSA NE YAZAR’

Geri dönülmez sevdaların varsa hayatta, vazgeçilmez yeminlerin de olmalı. Ülkücülük kendinden, benliğinden vazgeçmekse eğer varlığın Türk varlığına armağan olmalı. Dünya karşına çıksa ne yazar? ‘Vatan Türk’tür, millet Türk’tür’ diyerek koca bir ömür adandıysa bu davanın ardına, yeniden bir gelecek kurulması gerekir. Ay yıldızlı çocukların mutluluğuna dair. Bozkurta ne düşerse hesapsız atılmalı, aldırmadan güruhun artan uğultusuna. Ölmeyi biliyoruz, sevmeyi de biliriz. Dudağında dosta umut veren gülüşler… Sen bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan görecekler. Millet nasıl toplanacak üç hilalin ardından.”