MHP’den ‘Terörsüz Türkiye’ toplantıları... 18 maddeyle anlatacaklar

Haberin Devamı

MHP Genel Merkezi, “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları- Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” adı altında yapacağı bölgesel toplantılar için sahaya inme çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda 9 Ağustos Cumartesi günü Erzurum’dan başlanacak toplantılar için 18 amaç belirlendi. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda MHP’nin Divan, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile katılacağı organizasyonun yol haritasını dün Genel Merkez’de düzenlenen MHP İl Başkanları toplantısında anlattı. Toplantılarda MHP kadrolarının savunacağı 18 amaç şöyle:

İLK DÖRT MADDE DEĞİŞTİRİLEMEZ

“MHP’nin Terörsüz Türkiye tezinin haklılığına dair yaygın kabulün, daha geniş toplumsal katmanlara ve siyasi yelpazenin bütün dilimlerine yerleşmesine katkıda bulunmak.

Haberin Devamı

Terörsüz Türkiye hedefinin, siyasetler üstü bir mesele olduğunu izah etmek.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in, Terörsüz Türkiye ile Türk milletinin faydasını esas aldığı gerçeğini benimsetmek.

MHP’nin, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin, gündelik siyasi kaygıların ötesinde olduğunun altını çizmek.

Terörsüz Türkiye adımıyla asla siyasi taviz verilmediğini somut örneklerle anlatmak.

Üniter devletten geriye dönüşün imkânsız olduğu fikrini yerleştirmek.

Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemez olduğu gerçeğini hafızalara kazımak.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Türklüğe ve Türkçeye eş koşulması taleplerinin, kırmızı çizgimiz olduğunun hatırda tutulmasını sağlamak.

Milletimizin egemenliğine halel getirilmesinin asla mümkün olmadığını gerekçeleriyle anlatmak.

Toplumsal ve siyasi barışa duyulan konjonktürel ihtiyacı gerekçeleriyle anlatmak.

Türkiye’nin sosyolojisinin, çatışma kültürüne değil; uzlaşma ve barış iklimine uygun olduğunu bilerek çalışmak.

Toplumsal uzlaşma ve barışın Türkiye’nin bekası bakımından taşıdığı önemi izah etmek.

MHP KADROLARI ŞİDDET YANLISI DEĞİL

Negatif imaj ve toplum mühendisliği çabalarını boşa çıkarmak.

Haberin Devamı

Genel Başkanımızın bilge liderliğinde MHP’nin eriştiği siyasi müessiriyet ve üretkenliğin güçlenmesine omuz vermek.

MHP’nin; çatışmacı değil, aksine siyasi çatışmalara son verme kudretine sahip bir parti olduğu kanaatini kuvvetlendirmek.

MHP kadrolarının şiddet yanlısı olmadığını; bilakis toplumsal huzur, refah, barış ve esenliğe odaklandığını geniş kitlelere gerekçeleriyle izah etmek.

Toplumda giderek yerleşen, MHP’nin sorun üreten değil; sorun çözen parti olduğu inancına katkıda bulunmak.

Siyasi paradigma değişikliğini zaruri kılan bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca izah etmek.”

YALÇIN: TÜRKİYE YÜZYILI FİKRİNİN TEMELİ BAHÇELİ’DEN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP il başkanları toplantısı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada da “Terörsüz Türkiye” adımının atılmasının gerekçesini ve MHP Lideri Bahçeli’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu şöyle aktardı: “Bilhassa 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ kalkışması, ülkede bütün dengeleri altüst etmiş, Türkiye; tehlikeli, hayati bir sarsıntı geçirmiştir. O vakit, Türkiye büyük bir badireden dönmüştür.

Haberin Devamı

LİDERLİK ÖNGÖRÜSÜ

Ancak ülkede hem iç dinamiklerin takviyesi, hem de uluslararası ilişkilerimizin yeniden tanzim zarureti hâsıl olmuştur. İşte son dönemde MHP ve Cumhur İttifakı tarafından hayata geçirilen Terörsüz Türkiye hamlesi, bu zaruretlerin bir neticesidir. Sayın Devlet Bahçeli’nin dikkate değer bir başka hususiyeti ise geleceğe dönük liderlik öngörüsüdür. Liderimiz; milletinin istikbali için ülkü dokuma, stratejik ve vizyoner hedefler istihsal etme meziyetine maliktir. Mesela bugün devlet politikası hâline gelen Türkiye Yüzyılı idealinin fikir temelleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından atılmıştır. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Çizgi’de 80’li yıllarda kaleme aldığı bir yazıda, 21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye vizyonunu çizmiştir.”