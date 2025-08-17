MHP’den ‘Terörsüz Türkiye’ buluşması

Haberin Devamı

TBMM Başkanvekili Celal Adan toplantıda “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Fakat MHP için ‘Terörsüz Türkiye’ projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir. Bu defa süreci başlatan, kararlılıkla yürüten, liderimiz Devlet Bahçeli’nin şahsında Türk milliyetçileridir. Tabii ki bir başka önemli avantaj, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hassasiyet, ortaya koyduğu dirayettir” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da amaçlarının annelerin gözyaşının akmadığı bir gelecek inşa etmek olduğunu belirtti. Yıldız, “Bizden hiç kimse Anayasa’nın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler, emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz” dedi. ◊ AA