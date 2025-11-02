MHP’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Yeni adımlarla somutlaşmalı

Haberin Devamı

TERÖR 40 YILIMIZI ÇALDI

“Terörsüz Türkiye, ülkemizin 40 yılını çalan, binlerce şehit ve gazi verdiğimiz terörle mücadelenin başarıyla ve iç barışla sonlandırılmasıdır. Bu nedenledir ki Devlet Bahçeli, PKK’nın silahlarını bırakması ve bölücü örgütün feshedilmesi çağrısında bulunmuştur. Sayın Genel Başkanımızın tarihi çağrısının kamuoyunda, muhataplarında ve bütün toplum kesimlerinde kabul görmesi üzerine geriye bu olgunun atılacak yeni adımlarla somutlaştırılması kalmıştır. Terörsüz Türkiye olgusunun devlet politikası haline gelmesinin ardından, bu yönde yapılan hamlelerin toplumsal temellerinin de sağlamlaştırılması yönünde girişimler artmıştır. MHP, toplumsal barışın kâmilen tesisi noktasında üzerine düşen görevi büyük sorumluluk bilinci içinde ve bizi bir arada tutan Cumhuriyet ruhundan aldığı güçle yerine getirmek üzere daha başından beri yoğun siyasi faaliyetlerde bulunmaktadır.

MHP, Terörsüz Türkiye olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir.”