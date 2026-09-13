MHP'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Türkiye barış ve huzur iklimine girmiştir

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin kurultay süreci ve Terörsüz Türkiye'nin yansımalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, "Bilindiği üzere, uzun yıllardır silahların gölgesinde yaşanmasından ve terörün politika aracı olarak kullanılmasından çok büyük zarar gören milletimiz, MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından malum çağrı yapıldığı ilk günden itibaren Terörsüz Türkiye olgusunu derhal sahiplenmiştir. Aziz milletimiz, '21’inci Asırda Lider Ülke' hedefine adım adım ilerleyen Türkiye’nin ayağındaki 40 yıllık pranganın çıkarılması anlamına gelen bu hamleyi alkışlamış, gönülden desteklemiştir. Terörsüz Türkiye çabalarına milletçe verilen destek, milli iradeyi harekete geçirmiştir. Bu yolda ortaya konan teşebbüsler milletimiz nezdinde hüsnükabul görünce, parlamentoda bulunan siyasi partilerin çoğunluğu buna kayıtsız kalmayarak Terörsüz Türkiye üzerinde konsensüse varmıştır" ifadelerini kullandı.

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'TÜRKİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN ASLA TAVİZ VERİLMEMİŞTİR'

Yalçın, Terörsüz Türkiye bağlamında atılan adımların; geleceğe dair umutları arttırmakla kalmadığını belirterek, "Ülkemizin önünde parlayan yeni küresel ufukların da muştucusu olmuştur. Terörsüz Türkiye ile artık hem milletimiz hem de devletimiz geri dönülemez bir yola girmiştir. Terörsüz Türkiye meselesi kapalı kapılar ardında müzakere edilmemiş; kamuoyuna açıklık, iyi niyet ve içtenlik temel alınmıştır. TBMM'de yasal düzenlemeler yapılırken de milletimizin egemenlik hakları ve Türkiye'nin bütünlüğünden asla taviz verilmemiştir. MHP, Terörsüz Türkiye’nin geniş halk kesimlerince benimsenmesi ve ardından üzerinde en geniş siyasi konsensüse varılarak meşru esaslara bağlanması hususunda ilk günden beri hız kesmeksizin yoğun çaba sarf etmiştir" açıklamasında bulundu.

'EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE OLMUŞTUR'

Yalçın, 19 Mayıs 2026 tarihinde Samsun’un İlkadım ilçesinde başlatılan kongrelerde de en önemli gündem maddesinin 'Terörsüz Türkiye' olduğunu işaret ederek, "MHP kongreleri vesilesiyle gerek teşkilatlarımızda gerek parti tabanında ve gerekse farklı siyasi kesimlerle sürdürülen temaslarda da en önemli gündem maddesi, Terörsüz Türkiye olmuştur. Parti temsilcilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın bu istikametteki faaliyetlerinin karşılıksız kalmadığı sahada görülmüş, Terörsüz Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı, daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır" dedi.

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'TÜRKİYE BARIŞ VE HUZUR İKLİMİNE GİRMİŞTİR'

Çerçeve Yasa’nın Meclis'ten geçmesiyle Türkiye’nin, etkileri uzun yıllar sürecek ve ülkenin 21’inci yüzyıldaki küresel ilerleyişine hız kazandıracak bir barış ve huzur iklimine girdiğini ifade eden Yalçın, "Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları, yerini mevsim normallerine bırakmıştır. MHP’nin Terörsüz Türkiye olgusu hakkındaki tavrı; netlik, açıklık, dürüstlük, tutarlılık, kararlılık ve istikrar kavramları üzerine bina edilmiştir. Milletimize asla yalan söylenmemiş, gerçekler hiçbir surette saptırılmamıştır. Bu sayededir ki Terörsüz Türkiye adımı başarıyla hukuki çerçeve etabına ulaştırılmıştır. Şüphesiz gelinen noktada en büyük pay sahibi, MHP Lideri Devlet Bahçeli’dir. Sayın Genel Başkanımızın vizyoner liderliği sayesinde, Terörsüz Türkiye olgusu bir devlet politikası olarak benimsenmiş, Türk siyasi hayatında da merkezi bir konuma yerleşmiştir. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye yürüyüşünün öncülüğünü üstlenmiş ve bu yöndeki çabalara güçlü bir stratejik destek vererek süreklilik kazandırmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

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'954 İLÇE KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Partisinin kurultay sürecine ilişkin de bilgi veren Yalçın, "Bu arada partimizce 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde, 13 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 954 ilçe kongresi gerçekleştirilmiştir. Böylece partimiz ilçe kongre sürecini tamamlamıştır. İlk il kongresinin yapıldığı 26 Temmuz 2026 tarihinden bugüne kadar da 62 il kongresi tamamlanmıştır" dedi.

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