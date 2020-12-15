MHP'den ‘Terörist bükücü İçişleri Bakanımız Soylu’ paylaşımı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bakan Soylu ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “An itibariyle adam gibi adam, terörist bükücü İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile” mesajı ile paylaştı

MHP grubu, Genel Kurul’da Bakan Soylu’nun “Cumhur ittifakıyla beraber ülkenin bekası ve milletimizin bekası için her türlü sorumluluğu alan, hiçbir siyaset pazarlığının içerisinde olmayan MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye de hasseten şükranlarımızı sunuyorum” sözlerine alkışla karşılık verdi. Bakan Soylu’nun “Türkiye bugün, milyonlarca insanla birlikte Allah’a hamd olsun ki ve gönül coğrafyamızdaki milyonlarca insanla birlikte kızıl elmaya doğru yürüyor” sözleri de MHP’li milletvekillerinin dikkatini çekti.

‘KAMERALARA EN GÜZEL CEVAP’

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, bu sözlerin olduğu video görüntüsünü “Hedef kızıl elma”, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise “Kızıl elmaya doğru yürüyoruz. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM konuşmasında ‘hedef kızıl elma’ demesini protesto eden HDP-PKK’lılara karşı kameralara verilen en güzel cevap Bozkurt’tur” sözleriyle paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek de sosyal medya hesabından “Türkiye’de Süleyman Soylu’ya en ağır yazıları yazan ve onunla mahkemelik olan biriyim. Yanlışa da doğruya da zamanında ve yerinde yaklaşım olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.