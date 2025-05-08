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MHP'den sokak röportajları için TBMM'ye kanun teklifi

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#MHP#Sokak Röportajı#TBMM
MHPden sokak röportajları için TBMMye kanun teklifi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 16:11

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarının kontrol altına alınması ve sadece yetkilendirilmiş kişilerce yapılması için TBMM'ye kanun teklifi verdiğini açıkladı.

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MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son yıllarda artan şekilde, “sokak röportajı” adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir.

Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır.

Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

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"YETKİLENDİRİLMİŞ KİŞİLER YAPMALI"

TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır.

Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır.

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#MHP#Sokak Röportajı#TBMM

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