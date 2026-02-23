MHP’den şiddetle mücadele raporu

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bireysel ve toplumsal şiddetin nedenlerinin araştırılması ve çözümüne yönelik fikirler üretilmesi için partisinin Ar-Ge birimine bir talimat verdi. Talimat doğrultusunda partinin Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in koordinasyonunda 22 kişilik bir komisyon kuruldu. Komisyonda hukuk, psikoloji, siyaset bilimi, felsefe, ekonomi, iletişim bilimleri, din, uluslararası ilişkiler, tarih, eğitim ve sağlık alanlarından akademisyenler ve saha profesyonelleri görev aldı. Komisyonun yaklaşık dört ay süren çalışmaları sonucunda ise “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler” isimli bir kitap hazırlandı. Kitapta yer alan bazı öneriler şöyle:

DOLAYLI AF YAPILMAMALI

- “Toplumsal şiddetin azaltılması bakımından ceza hukukuna yönelik ortaya konulması gereken eylem planında olmazsa olmaz olan husus, cezaevindeki kapasite probleminin çözülmesi amacıyla infaz yasalarında dolaylı af düzenlemelerinin yapılmaması ve suç işleyen kişilerin gerçekten cezaevlerinde cezalarını çektiklerinin tüm bireylere ve topluma gösterilmesi ve bu şekilde bireylerin ve toplumun adalete ve dolayısıyla devlete güvenlerinin sağlanmasıdır.

- Cezaevinde bulunması gereken asgari süreyi dolduran kişilerin otomatik olarak iyi halli olduğu kabul edilmemeli, gerekli incelemelerin yapılmasından sonra gerçekten ıslah olduğu kanaatine ulaşılması halinde koşullu salıverilmeden faydalandırılmalı ve erken tahliyeden sonra denetim sıkı bir şekilde yapılmalıdır.

- Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için yalnızca cezaların şiddetinin artırılması yeterli değildir; etkin, kesin ve orantılı bir ceza adaleti sistemi kurulmalıdır.

TOPLUMSAL ŞİDDETE KURUL

- Şiddetle mücadele konusunda kamuoyu oluşturmak, etkili kamu politikalarının geliştirilmesi açısından önem arz ediyor. Kamuoyu oluşturmak, toplumun şiddetin farklı boyutları hakkında bilgi sahibi olmasını ve sorunun ciddiyetini kavramasını sağlar. Kamuoyu baskısı, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin șiddetle mücadele politikalarına öncelik vermesini sağlar. Halkın konuya olan duyarlılığı, politika yapıcıları çözüm üretmeye ve kaynak ayırmaya teşvik eder.

- Göç hareketleriyle gelen şiddet hareketleri de söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda önemli olan nokta, göçmenlerin topluma girdikten sonraki süreçte şiddete eğilimli olanları varsa dahi buna cüret edememeleri için toplumu şiddet eylemlerinden koruyacak yetenekli koruyucuların varlığının bulunması gerekliliğidir. Caydırıcı bir unsur olarak bu koruyucuların varlığı, yabancı bir toplum içerisinde şiddete eğilim gösteren göçmenler için engelleyici bir unsur olacaktır.

- Türkiye’de çocuğa, gençlere ve aileye yönelik olarak hizmet üreten birçok hükümet ve hükümet dışı organizasyon vardır. İlgili kurumların şiddetle alakalı hizmetlerinde koordinasyonu sağlamak için bireysel ve toplumsal şiddeti önleme kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul, şiddet ve suçun önlenmesi konusunda program hazırlamalı, bunu hükümet ve hükümet dışı organizasyonlarla iş birliği içinde uygulamalıdır.

BU GİRDAP HEPİMİZİ YUTABİLİR

- Bireysel ve toplumsal şiddetin ulaştığı boyutun kaygı verici olduğunu belirten İzzet Ulvi Yönter çalışmaya ilişkin, “Bu anafor, bu girdap hepimizi yutabilir. Çocuklar şiddete sürükleniyor, sokak çeteleri ve organize suç örgütleri tarafından tetikçi olarak kullanılıyor, uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlara kadar indi. Gelecek korkunç bir şekilde tahrip ediliyor. Dijital platformlar ve sosyal medya da şiddeti körüklemektedir. Bu alanlarda iktidar tarafından yapılacak çalışmalara destek olacağız. Merkezine insanı koyan bir eğitim metodu hayata geçirilmeli” diye konuştu.

GÖÇ UYUŞTURUCU SİLAHLANMA

- Eğitimde şiddet, çözüm bekleyen çok önemli bir meseledir. Bu alanda şiddetle etkin bir mücadele sağlanması için devletin farklı kurumlarının işbirliği ve sivil toplumun katkısını birleştiren güçlü bir stratejiye gereksinim vardır.

- Şiddetsiz toplumların kültür politikalarına ihtiyacı vardır. Kültür ve teknolojinin bütünleşmesini teşvik etmek, mimari olarak sanat için tasarlanmış özgün karakterli binaların olması, üstün yetenekli çocukların özel burslarla uluslararası sanat eğitimi alması, halk oyunlarının yeniden eğitim müfredatı içerisine konulması, müzik öğretiminin dünya kültürlerinden örnekler içermesi gibi konular kültür alanlarının değer bilgisi üreten araçlarıdır.