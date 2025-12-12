×
MHP’den ‘şartlı’ rapor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında parti olarak hazırladıkları raporu, TBMM Başkanlığı’na sundu.

Yıldız, hazırladıkları rapora ilişkin özetle şunları aktardı: “Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var. Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı. Türk Ceza Kanunu’nun 221. Maddesi belli. Suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri, ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır. Kanuni düzenleme için örgütün tüm kuruluşlarıyla birlikte PYD de dahil buna tabi dağıtılması, bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak.”

