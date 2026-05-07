MHP’den Samsun’da ‘İlk Adım’

Yalçın, ‘İlk Adım ve İlk Parti Kongresi’ başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SİYASİ ADIM

“Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye’nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı Terörsüz Türkiye fikri de pekâlâ bir siyasi ‘İlk Adım’dır. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir ‘İlk Adım’dır. Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs’ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ilk kongre adımının da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun’un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır.

MÜSPET ROL HATIRLATILACAK

İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım hem Milli Mücadele ruhunu hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket’te vücut bulan beka azmini simgelemektedir. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü sürdürmesi için 19 Mayıs ruhunun diri tutulmasının önemi vurgulanacaktır. Milli devlet yapısının daha da güçlendirilip takviye edilmesinde Terörsüz Türkiye’nin oynadığı müspet rol hatırlatılacaktır. Neticede 7 Mart 2027’deki Olağan Büyük Kurultay’a da aynı ruh ve inançla gidilecektir.”