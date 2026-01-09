MHP’den ‘sağlık’ önerileri

Haberin Devamı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin himayesinde gerçekleşen lansman toplantısında, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul öncülüğünü üstlendiği Türk sağlık sistemi entegre basamak sistemini şöyle sıraladı:

DOĞURGANLIK HIZI

“Anne-çocuk sağlığı, hem demografik sürdürülebilirlik hem de toplumsal refah açısından temel bir stratejik önceliktir. Doğurganlık hızının ülkemizde 1.41’e düşmesi demografik yenilenme kapasitesini tehdit etmektedir.

Anne ve çocuk sağlığı ile gebelik yönetimi bütünleşik biçimde yürütülmeli.

Tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde, afet tıbbı ve taktik tıp eğitimleri ön plana çıkarılmalı, ‘Ulusal Afet Tıbbı Enstitüsü’ kurulmalı.

Gözden Kaçmasın AK Parti ile CHP arasında kaç puan var Haberi görüntüle

ASKERİ HASTANELER AÇILMALI

Askeri hastaneler açılmalı.

Sağlık kurumları sıfır toleranslı alan ilan edilmelidir.

Haberin Devamı

Şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanmalı.

Bu alanlarda suç işleyenlere erteleme veya para cezası uygulanmamalı.

‘Ulusal yapay zekâ yasası’ hazırlanmalıdır. (Hasta haklarını, veri mahremiyetini ve etik ilkeleri koruyan, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarını destekleyen ve uygulamaları risk düzeyine göre sınıflandıran)

Gözden Kaçmasın Hakan Fidan Halep’i anlatıyor Haberi görüntüle

TEK MAAŞ UYGULAMASI

- Performansa dayalı ek ödeme sistemi kaldırılmalı, tek maaş uygulamasına geçilmelidir.

- Doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, kendi bütçesi (Sağlık Sanayini Destekleme Fonu) ve icra kurulu ile donatılmış, güçlü bir; ‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı (SEB)’ kurulmalıdır.

- Sağlık Endüstrileri Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı modeliyle çalışmalı ve sağlık endüstrisine yönelik stratejileri belirlemeli.

- Sağlık Endüstrileri Başkanlığı öncülüğünde, yerli üretimi canlandırmak amacıyla ‘Alım Garantisi Modeli’ uygulanmalı ve kamu alım gücü stratejik kaldıraç olarak kullanılmalıdır.

- Türkiye’yi teknoloji ithal eden pasif bir pazar olmaktan çıkararak kendi ilacını ve teknolojisini üreten, ihraç eden ve sağlıkta oyun kuran bir lider ülke konumuna getirmek gerekir.”