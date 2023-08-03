MHP’den Özil’e Bozkurt dövmesi desteği

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Alman Federal Meclis Spor Komitesi Başkan Yardımcısı Milletvekili Philip Krmer, futbolcunun Gümüş Defne Yaprağı Ödülü’nün geri alınmasını gündeme getirmişti. Alman Bild Aktuelle Nachrichten’de ise “Mesut Özil yaptırdığı dövmeyle ırkçı bozkurtların bir parçası olduğunu gösterdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş bayrağını da simgeleyen üç hilal, bozkurtla birlikte Türkçü aşırı sağcı MHP’nin açık sembolleridir” değerlendirmesinde bulunulmuştu.

‘BİZ KARTALA BİR ŞEY DİYOR MUYUZ’

Özil’e yöneltilen bu tepkilere en sert yanıt MHP Lideri Bahçeli’nin danışmanı Çiçek’ten geldi. Çiçek, Türkgün gazetesinde “Bozkurtlara açık destek...” başlığıyla köşesinde kaleme aldığı yazıda özetle şunları kaydetti: “Mesut Özil’i faşistlikle, ırkçılıkla, terörizmle suçlayacak kadar akıllarını yitirdiler. Vücuduna üç hilal ve bozkurt dövmesi yaptırdı diye bir ‘İdam edelim’ demedikleri kaldı. Siyah tüylü, kırmızı ayaklı ve gagalı ‘federal kartal’, Almanya’nın ulusal sembolü, ulusal hayvanı ve ulusal kuşu değil mi? Türk milletinin de ‘Bağımsızlığın sembolü’ bozkurttur ve bu sembol Türk dünyasının her yerinde kullanılmaktadır. Bağrından Hitler gibi bir ırkçı, faşist çıkarmış bir ülkenin Mesut Özil’in dövmesi üzerinden tutumu oldukça trajikomiktir.”