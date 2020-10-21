MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP'den Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama
GeriGündem MHP'den Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 23:35 | Son Güncelleme:

MHP'den Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP'den Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama
Abone Olgoogle-news

MHP Genel Merkezi, eski Sağlık Bakanı ve 21'inci Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.

Partinin resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "21'inci Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

MHPden Osman Durmuşun hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle