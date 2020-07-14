MHP’den kongre mesajı: ‘Cumhuriyeti üçüncü evreye taşımada öncüyüz’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP; Türkiye’de toplumsal barış ve istikrarın devamı için elini taşın altına koymuş, siyasi uzlaşma hamleleriyle işleyen ve Cumhuriyet’i üçüncü evreye taşıyan yeni bir yönetim modelinin öncüsü olmuştur” dedi.

Yalçın “il ve ilçe kongreleri sürecinin başlaması” ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

Gevşeklik ve nemelazımcılık; bu mizaçtaki kimselere sükûtuhayal ve hüsran getirmiş, Ülkücü kalmanın ehemmiyet ve ciddiyetini kavrayamayanlar saflarımızda tutunamamışlardır. Kutlu yoldan saparak çıkar kapılarında ikbal ve dünyalık dilenenlerse sürünmekte, zillete sürüklenmektedir. Demokratik rejimde hak aramanın ilk yolu, sokağa inip güç gösterisi yapmak değildir.

KURULTAYA HAZIRLIK

MHP’nin aşacağı önemli etaplardan biri, 14 Mart 2021 günü tamamlanacak, MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı gerçekleştirilecektir. O gün; teşkilatlarımızın lidere olan bağlılık ve vefasını bir kez daha göstereceğine, demokrasi şöleni kıvamında bir kurultay gerçekleştirileceğine inancımız tamdır. Kongreler süreci dolayısıyla Türkiye, dokuz çalışma bölgesine ayrılmıştır. İlçe ve il kongreleri söz konusu bölgelerde ve aynı zaman diliminde gerçekleştirilecektir.

DOKUZ KUTLU SAYILMAKTA

Türk mitolojisinde dokuz rakamının matematiksel ve sembolik bir yeri vardır. 9 kutlu sayılmakta; bu sayıya denge, uğur ve güç izafe edilmektedir.

Kongrelerde, salgın dolayısıyla alınan tedbir ve sağlık kararlarına harfiyen uyulması; temizlik, maske ve mesafe kuralına eksiksiz riayet edilmesi önem arz eden bir başka husustur.”