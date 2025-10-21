×
MHP’den ‘komşu’ ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Terörsüz Türkiye#Sosyal Faaliyetler
MHP’den ‘komşu’ ziyareti
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 07:00

MHP, “Terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

 “Hayırlı Günler Komşum” konsepti ile yola çıkılarak, kapı kapı dolaşılacak ve “Terörsüz Türkiye” anlatılacak. 24 Ekim Cuma günü hayata geçecek olan projenin detaylarını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın şöyle anlattı: “MHP teşkilatları, Terörsüz Türkiye bağlamındaki çabalara kendi kabınca katkıda bulunmak üzere sosyal faaliyetlerine hız vermiştir.

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda yeni bir programın hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede halkla münasebetlerimizi sıkı tutmak üzere, ‘Hayırlı Günler Komşum’ ziyaretleri yapılacak ve milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelinerek ‘Derdiniz Derdimizdir’ sohbetleri gerçekleştirilecektir. Geniş katılımlı olması planlanan söz konusu etkinlikler, bütün il ve ilçelerde düzenlenerek yurdun her köşesinde yaygınlaştırılacaktır. ”

 

 

