MHP’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu dün MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 2010’dan bugüne kadar olan değerlendirmelerine ilişkin hazırlanan rapor açıklandı. Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada yapılan suç duyurusu ve raporla ilgili şunları söyledi:

‘BYLOCK LİSTESİ’Nİ AÇIKLAMADI

“Kılıçdaroğlu, 120-180 arasında ByLock kullanan vekilin listesinin kendisinde olduğunu iddia etmiştir. Kılıçdaroğlu elindeki listeyi çeşitli defalar söylemesine rağmen bugüne kadar ne açıklamış ne de savcılığa teslim etmiştir.

DEMİRTAŞ ÖVGÜSÜ

Bir başka konu, Selahattin Demirtaş. Demirtaş’tan övgüyle bahsetti. ‘Niye tutukludur’ diye sormuştur. Kılıçdaroğlu’nun övgüyle bahsettiği tarihte Demirtaş’ın suçu kesinleşmiştir. Yargıtay yolunun açık olması suçu ortadan kaldırmaz.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÇIKARILMIŞ

Kılıçdaroğlu’na, anayasanın değiştirilebileceği konusunda bir konuşmada, ‘Anayasa değişikliğinde 2’nci ve 3’üncü maddelerin değişikliği de içinde midir’ diye soruldu, ‘Tabii’ yanıtını verdi. İbrahim Kaboğlu’nun açıkladığı anayasa değişikliği yol haritasında da Türk milliyetçiliği ifadelerinin anayasadan çıkarılmış olduğu da görülmektedir.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Kılıçdaroğlu’na sorulduğunda ‘YPG için ne düşünüyorsunuz’ diye, ‘YPG kendi vatanını koruyan oluşumdur’ diyerek onları kurtuluş savaşçısı olarak görerek, terör örgütü propagandası yapmıştır.

SAVCILAR MECLİS’E GÖNDERMİŞTİ

Cumhuriyet savcıları daha önce 23 ayrı olayı fezleke halinde Meclis’e göndermiştir. Tekrara düşmemek için savcılıkların değerlendirmediği konular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”