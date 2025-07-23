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MHP’den ‘Kardeşlik’ türküsü

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#MHP#Bahçeli#Türkü
MHP’den ‘Kardeşlik’ türküsü
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin “Kardeşlik Türküsü” besteletti. Eserin sözlerini ise 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğü gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önemli görevlerde bulunan emekli Kurmay Albay Canfer Balçık yazdı.

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MHP Lideri’nin isteği üzerine bestelenen Kardeşlik Türküsü’nün beste ve seslendirişinin altında müzisyen Ali Kınık’ın imzası bulunuyor. Sözleri ise emekli Kurmay Albay Balçık’a ait. 1986-88 yılları arasında Şırnak - Uludere Ortabağ Bölgesi’nde Sınır Bölük Komutanlığı görevinde bulunan Balçık, bu görevi sırasında, zamanın Başbakanı tarafından Kuzey Irak’taki unsurlarla ilişkilerde “Özel temsilci” olarak” görevlendirildi. Balçık ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğü, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde de bulundu. 1 Haziran 2010’da “Ergenekon Soruşturması” kapsamında gözaltına alındı ve mahkemece serbest bırakıldı.

DENİZDE, OVADA BAĞLARDA

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Kardeşlik Türküsü, “Birlikte örülmüş yurdun dokusu, doğusu, batısı, güney doğusu, olmasın kimsenin asla kuşkusu, demir mert çınarın dallarıyız biz. Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda, denizde, ovada, yeşil bağlarda, türkümüz söylensin yeni çağlarda. Tarihin kopmayan bağlarıyız biz, böyle iyileşir her türlü yara, 81 vilayet, başkent Ankara...” sözlerini içeriyor.

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#MHP#Bahçeli#Türkü

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