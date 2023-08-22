MHP’den İYİ Parti’ye 3. Yol cevabı

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Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Türkiye’de öteden beri politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıkan milliyetçilik, şu sıralarda, içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevrelerce 3. yol olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyen bu beyhude gayretlerin arkasında, Türk milliyetçiliği davasının tartışmasız yegâne temsilcisi mevkisindeki MHP’nin siyasetteki itibar, ağırlık ve etkisini görmezden gelen ümitsiz ve kör bir inadın varlığı saklanmaktadır.

KURUSIKIYLA ATEŞ ETMEK

Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP’yi yok sayarak -milliyetçilik üzerinden- 3. bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır. İçinde MHP’nin yer almadığı bir siyasi eksende Türk milliyetçiliği davası gütmek, kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzeyecektir. Üstelik Türk milliyetçiliği ülküsü, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri Türkiye’de siyasetin temel eksenidir. Bu itibarla da milliyetçilik; ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bekası uğrunda siyaset edenler için üçüncü değil, başından beri birinci yoldur.”

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442 İLÇENİN KONGRELERİ TAMAMLANDI

Semih Yalçın, MHP’nin kongre sürecini başlattığını söyledi: “9 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul ili Fatih ilçesiyle başlatılan ilçe kongreleri sürecinde, 442 ilçenin kongreleri tamamlandı. İlçe kongrelerini bitiren il sayısı 23. Partimizin 14. Olağan Büyük Kurultayı’nın gerçekleştirileceği tarih de kongre sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.”