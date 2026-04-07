MHP’den İstanbul değişimi

MHP Genel Merkezi, dün İstanbul il teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatını feshetti. MHP’li kurmaylardan feshin gerekçesine ilişkin bir açıklama yapılmazken, kulislerde kararın İstanbul il yöneticilerinin genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in, X hesabından yaptığı açıklamalara destek vermesinden kaynaklandığı konuşuluyor. Kararı, dün Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X hesabından duyurdu. Yalçın, “MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34’üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir” açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ FOTOĞRAFIYLA VEDA

Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da sosyal medya hesabından “Yetkilendirilmiş kurucu yönetim kurulları, Parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de X hesabından “Omuzlarımıza yüklenen mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin inşallah” mesajını MHP Lideri Bahçeli ‘yle çekilen fotoğrafıyla paylaştı.

YENİ BAŞKAN VOLKAN YILMAZ

Fesih kararının ardından MHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na Volkan Yılmaz atandı. Atama kararını Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medyadan duyurdu.

YÖNTER’E DESTEK VERMİŞLERDİ

Kulislerde kararın Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yönter’in geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı açıklamalarla ilgili olduğu konuşuluyor. Yönter’in paylaşımına MHP İstanbul İl yönetiminden çok sayıda destek gelmişti. İstanbul İl Sekreteri Fetih Ahmet Alparslan, Başkan Yardımcıları Engin Akyüz, Zeki Zekeriya, Bilal Tekin, Murat Kaya, İl Yöneticisi Metin Özüpek, Sultanbeyli İlçe Başkanı Abdullah Çınar ve Sancaktepe İlçe Başkanı Hakan Şahinoğlu ilk destek veren isimler olmuştu. Yönter, mesajının ardından paylaştığı yeni bir tweet ile Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek için “müsaade istediğini”, küskünlük olmadığını kaydetmişti.