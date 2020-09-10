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Gamze KOLCU/ ANKARA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

MHP’den ihraç edilen Erhan Usta İYİ Parti’de

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta İYİ Parti’de
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MHP’den ihraç edilen bağımsız Samsun milletvekili Erhan Usta, dün düzenlenen törenle İYİ Parti’ye katıldı.

İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 38’e yükseldi. Törende İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yardımcıları, milletvekilleri de bulundu. Törende Usta’ya rozetini takan Akşener, özetle şunları söyledi:

BİR SÜRE GEÇSİN İSTEDİ

“Bugün bizzat benim davet ettiğim ve o daveti kırmayarak aramıza katılan ama en çok eşi Nihal’e teşekkür ettiğim Usta’nın aramıza katılmasının tescillendiği bir gün. Kendisi ihraç edildiği zaman bir süre geçsin istedi. Gagalanacaksınız peşinen söyleyeyim de.” Usta ise “Biz aynı mahallenin, camianın insanlarıyız. Daveti kabul ettiğim için gönlüm huzurlu” dedi.

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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