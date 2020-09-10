MHP’den ihraç edilen Erhan Usta İYİ Parti’de

İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 38’e yükseldi. Törende İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yardımcıları, milletvekilleri de bulundu. Törende Usta’ya rozetini takan Akşener, özetle şunları söyledi:

BİR SÜRE GEÇSİN İSTEDİ

“Bugün bizzat benim davet ettiğim ve o daveti kırmayarak aramıza katılan ama en çok eşi Nihal’e teşekkür ettiğim Usta’nın aramıza katılmasının tescillendiği bir gün. Kendisi ihraç edildiği zaman bir süre geçsin istedi. Gagalanacaksınız peşinen söyleyeyim de.” Usta ise “Biz aynı mahallenin, camianın insanlarıyız. Daveti kabul ettiğim için gönlüm huzurlu” dedi.