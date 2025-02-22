MHP’den hukuki takip... Bahçeli paylaşımları izleniyor

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Yıldıray Çiçek, açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Bir sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmek ya da gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmek büyük bir vicdansızlıktır. Sayın Bahçeli, bugün olduğu gibi geçmişte de sağlık sorunları yaşamış ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aşmıştır. Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı.

İFŞA EDİLSİNLER

MHP’nin avukatları, sosyal medyanın bu karanlık çukurlarında yaşayan iğrenç tiplerin çoğunun gerçek kimliklerini, mesleklerini ve yaşadıkları şehirleri hukuki yollarla ortaya çıkarmıştır. Sayın avukatlara bir tavsiyem vardır: Bu çirkinlikleri yapanların trol hesaplarının ardındaki gerçek yüzleri, tüm kamuoyuna ibretlik olacak şekilde ifşa edilmeli; böylece hem bu ahlaksızlıkları yapanlara dur denmeli hem de toplum nezdinde bir ders niteliği taşımalıdır. Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir.”

HUKUKİ SÜREÇ

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Başdanışman Yıldız da açıklamasında “Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, imanı güçlü olanın iradesi de güçlü olur. ‘Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz’. Biz de unutmayacağız. Liderimizin sağlığı üzerinden yapılan bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle yürütülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin vizyonuna, vatanseverliğine ve inançlı duruşuna yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi.