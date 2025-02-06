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MHP’den CHP’ye Atatürk eleştirisi

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#TSK Deniz Unsurları#Aden Körfezi#Somali
MHP’den CHP’ye Atatürk eleştirisi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:00

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2025’ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın MHP ve Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirileri tartışma yarattı.

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Tartışma Meclis tutanaklarına özetle şöyle yansıdı:

 Namık Tan (CHP İstanbul): Ordumuzun disiplinini ayaklar altına alan sarıklı, cüppeli bir amiral bütün hakları korunarak emekli edilirken Atatürk’e bağlılık yemini eden teğmenler neden tazminat ödemeye mahkûm edildi? Ne acıdır ki Atatürk’ün adını duymaya bile tahammül edemiyorsunuz.

 Erkan Akçay (MHP Grup Başkanvekili): Büyük Gazi Atatürk, ebediyete irtihal ettikten sonra 15 yıl Etnografya Müzesi’nde ilaçla, tahnitle bekledi. Bunun 12 yılı CHP’nin tek başına iktidar olduğu dönemdir. Ey CHP, siz Yüce Atatürk’ü toprağa verip bir kabre bile veremediniz.

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#TSK Deniz Unsurları#Aden Körfezi#Somali

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