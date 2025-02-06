MHP’den CHP’ye Atatürk eleştirisi

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Tartışma Meclis tutanaklarına özetle şöyle yansıdı:

Namık Tan (CHP İstanbul): Ordumuzun disiplinini ayaklar altına alan sarıklı, cüppeli bir amiral bütün hakları korunarak emekli edilirken Atatürk’e bağlılık yemini eden teğmenler neden tazminat ödemeye mahkûm edildi? Ne acıdır ki Atatürk’ün adını duymaya bile tahammül edemiyorsunuz.

Erkan Akçay (MHP Grup Başkanvekili): Büyük Gazi Atatürk, ebediyete irtihal ettikten sonra 15 yıl Etnografya Müzesi’nde ilaçla, tahnitle bekledi. Bunun 12 yılı CHP’nin tek başına iktidar olduğu dönemdir. Ey CHP, siz Yüce Atatürk’ü toprağa verip bir kabre bile veremediniz.