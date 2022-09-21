MHP’den Bozdağ’a ‘infaz hesabı’ ziyareti

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Twitter hesabından dün sabah saatlerinde paylaştığı, “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanı’mıza bugün (dün) anlatacağım” mesajı, başkent kulislerinde hareketli anların yaşanmasına neden oldu.



Yıldız’ın bu paylaşımının altına “Genel af” isteğiyle yüzlerce yorum yapıldığı görüldü. Yıldız daha sonra gelen yoğun mesajlara, “Sayın Adalet Bakanı’na izah edeceğim husus, sadece müddetnamelerin düzenlenmesinde ilden ile farklı uygulamalara meydan verilmemesiyle ilgilidir” açıklamasını getirdi.



İki yıl önce, bazı suçlarda cezaevinden tahliyeye imkân veren infaz düzenlemesi hayata geçirilmişti. Bu düzenlemenin ardından vatandaşlardan son aylarda yine MHP’ye yeni bir infaz düzenlemesi için yoğun talepler geldiği öğrenildi. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süre önce partisinin af çalışması yaptığı iddiası sorulunca “Haberimiz yok” demişti.



İDARİ BİR DURUM

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MHP kaynakları, partide herhangi bir “af düzenlemesine yönelik çalışma” yapılmadığını kaydettiler. Genel Başkan Yardımcısı Yıldız’ın da idari bir durumu Bakan Bozdağ’a aktardığı dile getirildi. Şehirlerarası, şehirden şehire infaz uygulamasında bazı hatalı, birbirine tutmayan kararlar olduğu, farklı hesaplama hataları yapılabildiği belirtilerek, konunun Bakan Bozdağ’a aktarıldığı ifade edildi.