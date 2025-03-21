MHP’den bayramlaşma sürprizi... CHP yok DEM var

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Programda CHP bulunmazken, DEM Parti yer aldı. MHP, bayramlaşma ziyaret ve kabullerini bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü gerçekleştirecek. Listede sırasıyla DSP, AK Parti, DEM Parti, SP, DEVA, GP ve BBP yer aldı. Bayramlaşma programında Bahçeli’nin daha önce “aklıselim çizgiye gelmedikçe, maşeri vicdanın kabulleneceği makul ve muhterem bir siyaset ahlakına sahip olmadıkça MHP tarafından dikkate ve itibara alınması söz konusu olmayacaktır” sözleriyle tepki gösterdiği CHP yer almadı. Öte yandan MHP Liderinin, terörsüz Türkiye mücadelesine desteklerini takdire şayan olarak değerlendirdiği DEM Parti ise bayramlaşma programına alındı.