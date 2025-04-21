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MHP'den Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var

Güncelleme Tarihi:

#Milliyetçi Hareket Partisi#MHP#Devlet Bahçeli
MHPden Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 19:57

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı. Paylaşımda "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." mesajına da yer verildi.

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MHP'nin sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı sonrasında çalışmalarına yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı yeni görüntüler paylaşıldı.

'Altaylar'dan Tuna'ya' türküsünün de yer altığı paylaşımda, 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var' mesajına da yer verildi.

Bahçeli, kalp kapakçığı operasyonunun ardından 4 Nisan 2025'te partisinin genel merkezinde mesaiye başlamıştı. Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etmişti.

 

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#Milliyetçi Hareket Partisi#MHP#Devlet Bahçeli

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