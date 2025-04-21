MHP'den Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var

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MHP'nin sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı sonrasında çalışmalarına yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı yeni görüntüler paylaşıldı.

'Altaylar'dan Tuna'ya' türküsünün de yer altığı paylaşımda, 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var' mesajına da yer verildi.

Bahçeli, kalp kapakçığı operasyonunun ardından 4 Nisan 2025'te partisinin genel merkezinde mesaiye başlamıştı. Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etmişti.