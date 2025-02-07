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MHP’den Bahçeli açıklaması: Kalp kapakçığı ameliyatı oldu

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#MİLLİYETÇİ Hareket Partisi#Devlet Bahçeli#MHP
MHP’den Bahçeli açıklaması: Kalp kapakçığı ameliyatı oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 07:00

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin salı günü hastaneye yatırıldığını ve dün de kalp kapağındaki dejenerasyon sebebiyle ameliyat olduğunu açıkladı.

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Ameliyatın iyi geçtiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’ne yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir.”

 

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#MİLLİYETÇİ Hareket Partisi#Devlet Bahçeli#MHP

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