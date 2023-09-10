MHP’den Akşener yorumu: Tek amacı elini güçlendirmek

Haberin Devamı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şöyle dedi: “CHP’nin bir numaralı suç ve kader ortağı İP, kuyruk siyasetinin kirli tortularını kuyruklu yalanlarla, ince hesaplarla temizleme telaşındadır. İP sözcüleri milleti dolandırmaya, siyasi üçkâğıda devam etmektedir. İP Müdiresi Meral Akşener yerel seçimler için, ‘Her yerde ayrı adaylarla gireceğiz’ dese, hatta İzmir için aday ismi deklare etse de, bu sadece pazarlıkta elini güçlendirmek içindir. Daha kısa süre önce uygun önerilere kapıları açık bırakan İP Müdiresi, yarın reddedemeyecekleri teklifler geldiğinde kesinlikle değerlendirecektir.”