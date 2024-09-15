MHP’den ‘Aile Çalıştayı’

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İki gün sürecek ve aile kurumunu etkileyen hususların görüşüleceği çalıştayın açılış konuşmasını Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul yaptı. Yurdakul, 12 ayrı masada 142 akademisyen, biliminsanı, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin aile kurumunu tehdit eden riskleri tartışacağını belirterek, özetle şöyle konuştu:

SİYASET KURUMU ÖNLEM ALMALI

“‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerinin gerçekleşmesi ailenin birliği ve refahına bağlı. Birliği ve refahı zedelenen aile kurumu pek çok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Aile ve evlilik kurumlarını hedef alan olumsuz ve yaygın söylemler, geniş aile içindeki dayanışma ağlarının önemsizleştirilmesi, çocuklar ile ergenlik yaşlarındaki gençlerin sağlıklı gelişimini tehdit eden zararlı olabilecek akımların artışı, aileler için ciddi riskler oluşturmaktadır. Medyada sıkça yer bulan içerikler, tüketime odaklanan materyalist yaşam tarzının teşvik edilmesi gibi faktörler de aileyi tehdit etmektedir. Türk milleti, tarihin en dinamik ve şartlara en hızlı uyum sağlayabilen milletlerinden biridir. Ancak tehditlerin sayısı ve etkinliği düşünüldüğünde, siyaset kurumu bu değişim ve dönüşüm çağında, Türk milletine ve Türk aile yapısına odaklanarak gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. Değişim ve dönüşüm adı altındaki riskler, büyük bir dalga olarak Türk milletinin kıyılarına vurmak üzeredir. Tarih, sağlam durabilmemizi ve kıyılarımızı tahkim edebilmemiz için ön alıcı politikalar geliştirme sorumluluğunu gündeme getirmiş bulunmaktadır.”

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GENEL BAŞKANIMIZI YIPRATTIRMAYIZ

-MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamayla Genel Başkan Devlet Bahçeli hakkında asparagas haberler ve paylaşımlar yapıldığını belirterek özetle şunları kaydetti: “Başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere; varlığını, milletin bekası ve devletin payidar olması yolunda hizmete adamış şahsiyetlerin, milletimizin bağrından çıkan kıymetlerin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Mesuller ve failler hakkında savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. Diğer taraftan ekranlarda ve sosyal medya platformlarında her geçen gün artan kirlilik ve itibar suikastlarına son vermek üzere gayret sarf eden RTÜK’e de teşekkür ediyoruz.”