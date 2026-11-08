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MHP'den 8 Kasım Karabağ Zaferi paylaşımı: Devlet Bahçeli'nin tarihi sözleriyle kutlandı

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#MHP#Karabağ Zaferi#Devlet Bahçeli
MHPden 8 Kasım Karabağ Zaferi paylaşımı: Devlet Bahçelinin tarihi sözleriyle kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 13:44

MHP, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünü resmi sosyal medya hesabından kutladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin seslendirdiği "Karabağ, Türk'ün çelikten bileğidir" mesajının yer aldığı video ile iki devlet tek millet vurgusu yinelendi.

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MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "8 Kasım 2020 Karabağ Zaferi kutlu olsun. Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü kutlu olsun" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Karabağ Türk'tür, Karabağ özgürdür, Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ, Türk'ün çelikten bileğidir. 2 devlet, tek milletiz. 2 ayrı bedende aynı canız. Biz, Türk milletiyiz." sözlerine yer verildi.

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#MHP#Karabağ Zaferi#Devlet Bahçeli

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