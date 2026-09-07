MHP'den 11 maddelik "Türkiye'nin Nüfus Vizyonu" raporu

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Raporda, Türkiye'nin demografik geleceğine dair kapsamlı bir perspektif sunduklarını aktaran Bayraktar, çalışmanın, ülkenin güçlü ve sürdürülebilir bir nüfus yapısına kavuşmasına katkı sağlamasını temenni etti.

"Türkiye'nin Nüfus Vizyonu" raporunda, devletlerin kudretinin ve milletlerin kalıcılığının yalnızca yer altı zenginlikleri veya askeri teknolojilerle değil, bu imkanları sevk ve idare edecek nitelikli ve dinamik insan gücüyle ölçüldüğü vurgulandı.

İnsanın, devletin özü, milletin cevheri ve geleceğin teminatı olduğuna işaret edilen raporda, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'de de tehlikeli sinyaller vermeye başlayan nüfus artış hızındaki düşüşün ve nüfusun yaşlanma eğiliminin, sıradan bir demografik değişim değil, doğrudan milli bir beka sorunu olduğuna dikkati çekildi.

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Türkiye'de son 100 yılda demografik dönüşümü sağlamak amacıyla belli dönemlerde arz, belli dönemlerde ise talep merkezli aile planlaması ve nüfus programları uygulandığı hatırlatılan raporda, Türkiye'de 1980 sonrasında talep merkezli modelin benimsenmesiyle doğurganlık hızında aşağı yönlü bir seyrin başladığı anımsatıldı.

"TARİHSEL OLARAK EN DÜŞÜK SEVİYELERDEN BİRİ"

Türkiye'deki toplam doğurganlık hızının 2001'de 2,38 çocuk iken 2014'ten itibaren aralıksız düştüğü ve 2025'te 1,44 çocuğa gerilediği aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Toplam doğurganlık hızı son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etmektedir. 2007-2025 döneminde nüfus sürekli artmasına rağmen, buna karşılık nüfus artış hızı belirgin biçimde yavaşlamıştır. Türkiye nüfusu 2007 yılında 70,6 milyon iken 2025 yılında 86,1 milyona yükselmiştir. Yıllık nüfus artış hızı aynı dönemde genel olarak düşüş eğilimi göstermiş ve 2023 yılında binde 1,1 ile tarihsel olarak en düşük seviyelerden birine gerilemiştir."

Nüfus artış hızındaki düşüşün konjonktürel bir süreç değil, Türk milletinin varlığını ve geleceğini tehdit eden milli bir beka sorunu olarak görüldüğü belirtilen raporda, nüfusun MHP açısından yalnızca istatistiki bir veri veya iktisadi bir çarpan olmadığı, nüfusun Türk milletinin bu coğrafyadaki mührü ve devletin dayanağı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

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"ANNELER İÇİN ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ"

Raporda, 11 maddelik politika önerisine yer verildi. Analık sigortasının uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınarak yeniden düzenlenmesi tavsiye edilen raporda, annelerin emeklilik için prim günü ve yaş şartı kriterlerinin çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılması gerektiğine işaret edildi.

Çalışan anne ve babalardan gelir vergisi kesintisinin çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılması, 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler için gelir vergisinin tamamen kaldırılması önerisinde bulunulan raporda, kamuda çalışan anneler için ücretli doğum izni süresinin her bir çocuk için 12 aya, babalar için 2 aya çıkarılması gerektiği kaydedildi.

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Üçüncü çocuktan itibaren devreye giren ve çocuk sayısıyla orantılı biçimde artan eğitim ve gıda ödeneği uygulamasının yürürlüğe konulması gerektiği ifade edilen raporda, üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere bir defaya mahsus sıfır faizle uzun vadeli konut ve taşıt kredisi verilmesi tavsiye edildi.

Raporda yer alan diğer öneriler şöyle:

"Üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere elektrik, doğal gaz, su ve internet hizmetlerinde yüzde 50 indirim uygulanmalıdır. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri anneler için kalıcı ve uygulanabilir hale getirilmelidir. Sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ve maması üretilerek ailelere ihtiyacı kadar ücretsiz şekilde verilmelidir. Kentten kıra göç etmek isteyen genç evli çiftler, kırsalda konut tahsisi ile tarım ve hayvancılık teşvikleriyle desteklenmelidir. Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarının kent standartlarına yaklaştırılması sağlanmalı, genç evli çiftlerin kırsalda kalma motivasyonu artırılmalıdır."