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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

MHP’den 100 maddelik Anayasa önerisi

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
MHP’den 100 maddelik Anayasa önerisi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için 100 maddelik anayasa hazırladıklarını söyleyen MHP Lideri Bahçeli, “Devletin şekli ve nitelikleri aynen korunmuştur. Önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve AK Parti’yle paylaşmak hedefimizdir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa’ adıyla hazırladıkları anayasa önerilerini açıkladı. Metinde, başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesinden yürütme için ‘kurumsallaşmış başkanlık sistemi’ anlayışının getirilmesine, milletvekilliği dokunulmazlığında belirsizliklerin giderilmesinden ‘Türkiye Liyakat Kurumu’ kurulmasına kadar pek çok öneri yer alıyor.

Bahçeli, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında hazırladıkları Anayasa ile ilgili özetle şunları söyledi: “100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Başkanlık sistemini kurumsallaştırmak, Türk milletine vefa borcumuzdur. Önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve AK Parti’yle paylaşmak hedefimizdir. Başlangıca, ‘Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti’ düsturu ile giriş yapılmıştır. Devletin genel esasları ‘Devletin şekli ve nitelikleri’ aynen korunarak ‘Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ denilmiştir.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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