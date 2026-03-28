MHP’de sürpriz istifa

Yönter, ‘X’ hesabından akşam saatlerinde ilk önce, “MHP’ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın. Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız. Paran da işe yaramayacak, dümenci alçak” mesajını paylaştı. Ardından ise paylaşımlarına “Ulan dümenci, senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı” sözleriyle devam etti. Yönter bu twitlerinin ardından da “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” mesajını paylaşarak istifasını duyurdu.