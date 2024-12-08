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MHP’de ‘Şambala’ film gösterimi

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#MHP#Şambala#Film Gösterimi
MHP’de ‘Şambala’ film gösterimi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 07:00

MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu tarafından Cengiz Aytmatov’un ‘Beyaz Gemi’ adlı romanından uyarlanan Kırgızistan yapımı ‘Şambala’ filminin gösterimi yapıldı ve film söyleşisi gerçekleştirildi.

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Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı ve Zühal Topcu ile milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.

MHP’de ‘Şambala’ film gösterimi

Kırgız Türkü yazar Cengiz Aytmatov’un Issık Göl civarında dedesiyle yaşayan Kırgız çocuğun başından geçenleri anlattığı ve dönemin Sovyetler Birliği yönetimine eleştiri getiren ‘Beyaz Gemi’ romanından uyarlanan ‘Şambala’ filmi programda gösterildi. Film gösteriminin ardından yönetmen Artıkpay Süyündükov ile söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte, yönetmen Süyündükov’a plaket verildi.

 

 

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#MHP#Şambala#Film Gösterimi

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