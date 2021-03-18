MHP’de kurultay günü; tek aday Bahçeli

“İstiklal için birlik, istikbal için dirlik” ve “Kazanan Türkiye olacak” sloganlarının kullanılacağı kurultaya tek aday olarak girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 9’uncu kez genel başkan seçilmesi bekleniyor. Kurultayda seçilecek olan yeni MYK’nın son derece önemli olduğunu vurgulayan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman “Önümüzde bir seçim var. Genel Başkanımızın oluşacak MYK üzerinde titiz bir çalışma yaparak, süreci layıkıyla taşıyabilecek bir yapı oluşturacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

1997’deki olağanüstü kurultay ile genel başkanlık koltuğuna oturan Bahçeli, kurultaya tek aday olarak girecek. 24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Bahçeli, delegelerden 9’uncu kez vize isteyecek. 1321 delegesi olan MHP’nin 13. Olağan Kurultayı’nda, 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için seçim yapılacak.

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