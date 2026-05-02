MHP’de kurultay 7 Mart 2027’de

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:00

MHP Genel Merkezi, 15. Olağan Kurultay takvimini belirledi. İlçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026’da başlatılması kararlaştırılırken, 15. Olağan Kurultay da 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

 Tarihi duyuran Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklamasında özelte şöyle dedi:

KOPAN DALLAR KURUDU

“MHP Türk siyasi hayatındaki mümtaz yerini daima muhafaza ederken, gövdesinden kopan dallar zaman içinde birer birer kurumuştur. MHP, bugün de bilge lideri Devlet Bahçeli’nin rehberliğinde Türkiye’nin girift sorunlarının çözümü yolunda takip ettiği isabetli ve tutarlı  politikalarla göz doldurmaktadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye adımıyla ezberleri bozmakla kalmayıp tabuları yıkmıştır. Fitne ve tefrikayı etkisiz hâle getirmiş, algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Terörsüz Türkiye hususunda pozitif tavır sergileyen bütün kişi, kurum ve örgütlerin şu ana kadar aldıkları pozisyonları terk etmeleri âdeta imkânsızdır.”       

