ANKARA, (DHA)
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MHP'de il başkanları toplantısı ertelendi
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan il başkanları toplantısının, 4 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.
MHP'li Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan il başkanları toplantısı, belirtilen tarihte sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle ertelenmiştir. Toplantımız 4 Temmuz günü MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda, saat 14:00’de gerçekleştirilecektir" dedi.
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