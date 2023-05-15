MHP’de dev ekranlar kuruldu

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MHP’nin, seçim sonuçlarını takip etmek için Genel Merkez’de önemli bir hazırlık yaptığı görüldü. Parti binasının giriş katı ve eksi ikinci katında iki dev ekran kuruldu. Seçmenler ve basın mensupları gelişmeleri bu iki ekrandan takip etti. Bayraklarla gelen MHP’li seçmenler özellikle oy oranlarının yüzde 14 olarak açıklandığı zamanlarda, sloganlarla bu memnuniyetlerini gösterdiler. Parti yöneticilerinin, kendilerini baraj altında gösteren anket şirketlerine tepki gösterdiği görüldü. Saat 13.00’te Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullanan Genel Başkan Bahçeli de sonra Genel Merkeze gelerek bütün gelişmeleri makam odasından takip etti. MHP Lideri, gün boyu kurmaylarından gelişmeler hakkında bilgi aldı.



İYİ PARTİ’DE SESSİZLİK



İYİ Parti de Genel Merkez binasının önünde bir vinç üzerinde dev bir ekran kurdu. Partiye gelen seçmenler, gelişmeleri bu ekrandan takip etti. Partideki basın mensupları ise Genel Merkezin girişinde bulunan televizyonlardan gelişmeleri izledi. İYİ Parti’de önceki seçimin aksine daha sakin bir görüntü vardı. Az sayıda seçmenin Genel Merkeze gelmesi dikkat çekti. Genel Başkan Akşener, İstanbul Beylerbeyi’nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullanmasının ardından Başkente hareket etti. Saat 18.00’de Genel Merkeze gelen Akşener, bütün gelişmeleri makam odasından takip etti. Akşener de MHP Lideri gibi gece boyunca kurmayları ile istişarede bulunarak, son gelişmeler hakkında bilgi aldı.