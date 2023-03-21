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MHP'de başvuru süreci bitti! İşte başvurusu kabul edilen aday adayı sayısı

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#MHP#Feti Yıldız#Cumhur İttifakı
MHPde başvuru süreci bitti İşte başvurusu kabul edilen aday adayı sayısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 20:43

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisine milletvekilliği aday adaylık başvurularının tamamlandığını duyurdu. Yıldız, başvuru kaydı kabul edilen aday adayı sayısının bin 890 olduğunu açıkladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, “Anayasanın 116. maddesine göre Sayın Cumhurbaşkanı’nca yenilenen ve 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisine Milletvekilliği aday adaylık başvuruları 14 Mart tarihinde başlatılmış ve 21 Mart saat 17.00 itibari ile sona ermiştir” dedi.

'BAŞVURU KAYDI KABUL EDİLEN ADAY ADAYI SAYISI BİN 890 KİŞİ'

Açıklamada, “Başvuru sırasında Milletvekili aday adaylarından istenen ve teslim edilen belgeler, Hukuk ve Seçim İşlerinde oluşturulan hukukçular heyeti tarafından incelenmeye başlanmıştır. Bu ana kadar yapılan incelemelerde aday adaylığı kabul edilmeyen başvuru sahiplerine evrakları iade edilmiştir. İstenilen belgelerde herhangi bir eksiği bulunmayan ve başvuru kaydı kabul edilen aday adayı sayısı bin 890 kişidir. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadrolarıyla birlikte azim ve kararlılıkla çalışarak, Türk Milletinin demokratik iradesinin Cumhur İttifakı'nın zaferini ilan edeceği neticeye odaklanmıştır. Bu süre zarfında hep birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa etme sorumluluğu üstlendiğini gösteren tüm aday adaylarımıza teşekkür eder, başarılar dilerim” ifadeleri yer aldı.

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#MHP#Feti Yıldız#Cumhur İttifakı

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