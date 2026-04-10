MHP’de başkanlar buluşması

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 07:00

MHP, belediye başkanlarını 17-19 Nisan’da Antalya’da düzenlenecek ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya getirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesinde gerçekleştirilecek kampta, partinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı ‘Üretken Belediyecilik’ vizyon belgesindeki 3 ana tema, 9 ilke ve 100 maddelik beyannamede yer alan başlıklara ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

YOLLARI AYIRMAMIZ 5 DAKİKAYI GEÇMEZ

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı açıklamada, kampta belediyelerin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaların, seçim döneminde verilen taahhütlerin ve gelecek planlamalarının ele alınacağını söyledi. Belediye başkanlarının, şehrin emanetine, kamunun malına ve yetimin hakkına sahip çıkmasının temel sorumluluk olduğunu vurgulayan Durmaz, özetle şu açıklamalarda bulundu:

“Devletin malına, yetimin hakkına asla el uzatmayacaksınız, uzattırmayacaksınız. Kendiniz yapmadığınız gibi başkalarına da fırsat vermeyeceksiniz. Kayıp kaçağı önleyeceksiniz. Kayıp kaçak sıfır olacak. Kamunun kaynağını insanımızın istifadesine sıfır kayıpla sunacaksınız ve o şehre değer katacaksınız. Bundan asla tavizimiz yok. İkincisi, şehrinizde bir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu iki durumda belediye başkanlarımızla yollarımızı ayırmamız beş dakikayı geçmez. Genel Başkanımızın bize tembihi bu yöndedir her zaman.”

