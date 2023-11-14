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MHP’de adaylık süreci başladı

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#MHP#Adaylık#Yerel Seçim
MHP’de adaylık süreci başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

MHP’de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim için aday adaylık başvuruları başladı.

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Aday adayları 15 Aralık Cuma gününe kadar başvurabilecekler. Genel Merkez’den yapılan bilgilendirmeye göre; belediye başkanı aday adayları, MHP Genel Merkezi’ne şahsen müracaat ederek başvuru formlarını dolduracaklar. Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis üyesi aday adaylığı müracaatları bulundukları il ve ilçe teşkilatları tarafından alınacak. İlk gün olmasına rağmen yoğun bir ilginin olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, başvurularla ilgili şunları aktardı:

KARŞILIKLI İYİ NİYETLE DEVAM

“İnşallah buradan da hayırlı bir sonuçla ayrılacağız Cumhur İttifakı olarak. AK Parti ile toplantılara karşılıklı iyi niyet çerçevesinde devam ediyoruz, bu konudaki iradeyi hem Genel Başkanımız hem de Cumhurbaşkanımız daha önceden ortaya koymuşlardı, o çerçevede biz de Cumhur İttifakı’nın özüne, ruhuna uygunşekilde çalışıyoruz.”
 

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#MHP#Adaylık#Yerel Seçim

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