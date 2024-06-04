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MHP'de 81 ilden gelen katılımcılarla istişare toplantısı düzenlendi

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#MHP#Ankara#İstişare Toplantısı
MHPde 81 ilden gelen katılımcılarla istişare toplantısı düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 20:23

MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanlığı tarafından 'İl Disiplin Kurulu Başkanlarının' katılımı ile MHP Genel Merkezi'nde istişare toplantısı düzenlendi.

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MHP, MDK Başkanlığı tarafından, 81 ilden gelen İl Disiplin Kurulu başkanlarının katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı gerçekleştirildi. 'İl Disiplin Kurullarının İşlem; Usul ve Uygulama Esasları' konulu toplantının açılış konuşmasını MDK Başkanı Avukat Abdullah Bahadır Alperen gerçekleştirdi. Alperen', Disiplin Hukuku ve Parti Tüzüğü'nde yer alan disiplin hükümlerine ilişkin, katılımcıları bilgilendirdi.

Ayrıca, toplantıda İl Disiplin Kurullarınca uygulanacak usul ve esaslara dair bilgilerin paylaşıldı ve işlemlerde, alınacak kararlarda yeknesaklık olmasının önemi vurgulandı. Hazırlanan kitapçıktaki ana konuları ise MDK Başkan Vekili Av. Dr. Ahmet Korhan Mastı katılımcılara sundu. Toplantı sonunda İl Disiplin Kurulu başkanlarına yürütülen çalışmalara dair kitapçık dağıtıldı.

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#MHP#Ankara#İstişare Toplantısı

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