MHP'de 81 ilden gelen katılımcılarla istişare toplantısı düzenlendi

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MHP, MDK Başkanlığı tarafından, 81 ilden gelen İl Disiplin Kurulu başkanlarının katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı gerçekleştirildi. 'İl Disiplin Kurullarının İşlem; Usul ve Uygulama Esasları' konulu toplantının açılış konuşmasını MDK Başkanı Avukat Abdullah Bahadır Alperen gerçekleştirdi. Alperen', Disiplin Hukuku ve Parti Tüzüğü'nde yer alan disiplin hükümlerine ilişkin, katılımcıları bilgilendirdi.

Ayrıca, toplantıda İl Disiplin Kurullarınca uygulanacak usul ve esaslara dair bilgilerin paylaşıldı ve işlemlerde, alınacak kararlarda yeknesaklık olmasının önemi vurgulandı. Hazırlanan kitapçıktaki ana konuları ise MDK Başkan Vekili Av. Dr. Ahmet Korhan Mastı katılımcılara sundu. Toplantı sonunda İl Disiplin Kurulu başkanlarına yürütülen çalışmalara dair kitapçık dağıtıldı.