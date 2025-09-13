×
MHP'de 2 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

MHPde 2 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 16:05

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

MHP'li Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'PARTİMİZLE İLİŞİKLERİ KALMAMIŞTIR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emin Sönmez'in, Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alındığını bildirdi.

Yalçın, "Adı geçen şahısların partimizle ilişiği kalmamıştır" ifadelerini kullandı

