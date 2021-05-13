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Ezgi ATAV/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2021 - 03:52 | Son Güncelleme:

MHP Yenişehir İlçe Başkanı Eren’den İYİ Partili Ercan Özel’e sert cevap

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MHP Yenişehir İlçe Başkanı Eren’den İYİ Partili Ercan Özel’e sert cevap

İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel'in, partisinin Yenişehir Belediye Meclisi’nde Alparslan Türkeş’in isminin bir cadde veya bulvara verilmesi taleplerini yerine getiren Yenişehir Belediyesi'ne teşekkür ettiği yönündeki açıklamasına, Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren sert cevap verdi. Eren, "İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel'i yapmış olduğu bu samimiyetsiz açıklamalarından dolayı kınıyorum. Samimiyetsiz ve yalan siyasetle Yenişehir halkını ve teşkilatlarımızı kışkırtmaktadır. Buradan kendisini uyarıyorum" dedi.

İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel’in dün yaptığı, partisinin İlçe Belediye Meclisi’nde Alparslan Türkeş’in isminin bir cadde veya bulvara verilmesi taleplerini yerine getiren Yenişehir Belediyesine teşekkür ettiği açıklamasının ardından MHP İlçe Başkanı Arif Eren açıklama yaptı.

Eren, "İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özeli yapmış olduğu bu samimiyetsiz açıklamalarından dolayı kınıyorum. Samimiyetsiz ve yalan siyasetle Yenişehir halkını ve teşkilatlarımızı kışkırtmaktadır. Buradan kendisini uyarıyorum.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı ile Belediye Başkanı seçilen Davut Aydın, ilçe halkımızın takdiri ile de güzel işler yapmaktadır. Bu yapılan hizmetleri halen kabullenemeyen basit samimiyetsiz muhalefet yapan bu zata da daha ciddi muhalefet yapmasını tavsiye ediyorum. Kurucu liderimiz Alparslan Türkeş'in ismi Yenişehir'de Ay Caddesi’ne verilmiştir. Bu da Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile olmuştur. O zatın dediği gibi Yenişehir Belediyesi'ne verdiği önerge ile değil, Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile olmuştur. Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde yapılır. Bu zat kendisini halen MHP'de mi zannediyor" diye konuştu.

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