MHP ve İYİ Parti arasında ‘Urgan’lı polemik

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İYİ Parti’nin dünkü grup toplantısına milletvekilleri ve ziyaretçiler Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla katıldı. Milletvekillerinin ayakta dinlediği konuşmasında İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu özetle şunları söyledi:

YOK HÜKMÜNDE

“Ne yazık ki uzun zaman önce öngörerek uyardığım en kötü senaryo uygulamaya geçmiş; AK Parti, MHP, CHP ve DEM, lider ve yönetici kadroları eliyle gayrimilli bir mutabakat cephesi ilan etmişlerdir. Görüyoruz, okuyoruz ve anlıyoruz ki bayrağında 3 hilal taşıyan, ömrünü Türk milletinin varlığına, Cumhuriyet’in bölünmez bütünlüğüne vakfetmiş rahmetli Alparslan Türkeş’in partisini sarayın vesayetine bağlamış işbirlikçiler de büyük bir gafletin içerisinde, korkunç bir ihanetin sesi olmuşlardır. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar, akıl ve izanını yitirmiş ortağı, vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefet artık bizim için yok hükmündedir. Hepsi rolünü oynamaktadır. Özgür Özel’in Devlet Bahçeli’yle yaptığı ardışık düet, terörün Meclis’teki uzantılarının hazırladığı ‘25 yıldan sonra koşullu salıverme imkânı sağlansın’ kanun teklifi, başaramadıkları çözülme sürecinin nihai sonucuna ulaştırılma projesidir. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden o canibaşı bu Meclis’e giremez. ”

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Dervişoğlu, konuşması sırasında Bahçeli’nin 2007’de bir mitingde fırlattığı idam urganına gönderme yaparak kürsüden urgan fırlattı. (ANKARA)

BAHÇELİ İSTEDİ İP GÖNDERİLDİ

MHP’ye yakın yayın organlarından Bengü Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, Dervişoğlu’nun kürsüden inmesinin ardından Bahçeli’nin İYİ Parti Meclis Grup yönetiminden urganı istettiğini açıkladı. Kaya, “İYİ Parti grubundan o ipi istedi ve Genel Merkez’deki makam odasına asacağı öğrenildi” dedi. Daha sonra gazetecilerin bu konuda sorularını yanıtlayan Dervişoğlu ise “Erzurum’da kaybettiği ipi bizde arıyor” dedi. Dervişoğlu, “Ben grup toplantısında çok önemli şeyler söyledim, önce benim konuşmamı duvara assınlar. İpi de bulsam hakikaten gönderirim, 17-25 saatinin üzerine koysun” karşılığını verdi.

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İYİ PARTİ: GÖNDERİLMİŞTİR

İYİ Parti’den yapılan bilgilendirmede “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun, dünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir” denildi.

MAKAM ODASINA ASTI

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bahçeli’nin ipi makam odasına astığı aktarıldı. Paylaşımda, “İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ipi makam odasına astı” denildi.

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MHP’DEN DERVİŞOĞLU’NA YANIT: FIRLATTIKLARI İPE DOLANIP SİYASİ ÇÖPLÜĞE GİDECEKLER

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun dün partisinin grup toplantısında kürsüden ip (urgan) fırlatmasına tepki gösterdi. Büyükataman, “Fırlattıkları İP’e dolanıp siyasi çöplüğe gideceklerdir” dedi. Yazılı açıklama yapan Büyükataman özetle şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanımızın Sayın Devlet Bahçeli bu tarihi duruşu ile ABD ve İsrail’in Türkiye’yi hedef alan büyük komplosunu çürütmüş, Kandil’in ve ABD’nin sinsi ve kanlı tezgâhını dağıtmıştır. Bu tarihi sorumluluğu üstlenen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararlı duruşu ile ‘Türk Asrı’nda terör sorunu ülkemizin gündeminden tamamen çıkmış olacaktır. Bundan rahatsız olanlar mutlaka büyük Türk milletinin gönlünde mahkûm olacak ve fırlattıkları İP’e dolanıp siyasi çöplüğe gideceklerdir.” (ANKARA)