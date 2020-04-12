MHP teşkilatlarını yasak konusunda uyardı: Sokağa çıkma yasağına uyun fitnelere itibar etmeyin
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin tüm teşkilatları uyardığını açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Sosyal medyadaki fitne fırıldaklarına itibar etmeyin” tweet’i attı.
SOKAĞA çıkma yasağına riayet edilmesi için bütün teşkilatları uyardıklarını belirte MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, , “Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz” dedi.
Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
TİTİZLİK GÖSTERİN
“30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu dolayısıyla oluşması muhtemel sosyal mesafe ihlallerinin yol açabileceği koronavirüs yayılımını engellemek üzere alınan iki gün geçerli olacak sokağa çıkma yasağı kararı, yerinde ve uygundur. Lideriyle, MYK üyeleriyle, milletvekilleriyle, teşkilatları ve mensuplarıyla milletimizin emrinde olan MHP; sokağa çıkma yasağına uyulması için olanca titizliğin gösterilmesini, vatandaşlarımızdan hararetle beklemektedir.
BÜTÜN TEŞKİLATLARIMIZ UYARILDI
Yasak kararına riayet edilmesi, toplum sağlığı açısından alınan tedbirlerin ve koronavirüse karşı sürdürülen mücadelenin etkili olması bakımından elzemdir. Bu hususta MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda bütün teşkilatlarımız uyarılmıştır. Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz. Milletimizin bu badireden daha da güçlenerek çıkacağına ve aydınlık günlerin uzakta olmadığına, davamıza inandığımız gibi inanıyor; ‘Lütfen biraz daha sabır’ diyoruz.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle