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MHP, ‘Terörsüz Türkiye’yi anlatacak

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#MHP#Terörsüz Türkiye#Semih Yalçın
MHP, ‘Terörsüz Türkiye’yi anlatacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 07:00

MHP,  ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin halka anlatılması amacıyla 81 ili kapsayacak şekilde 9 il merkezli toplantılar düzenleyecek. İlk toplantı 9 Ağustos’ta Erzurum’da gerçekleştirilecek.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamayla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimleriyle başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin, uluslararası aktörlerin oyunlarını bozduğunu, sürecin halka anlatılmasının önem taşıdığını aktararak “Sayın Genel Başkanımızın talimatları istikametinde partimizce ‘Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik’ teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır” dedi. Yalçın, söz konusu toplantıların 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenleneceğini ifade etti.

İLK TOPLANTI ERZURUM’DA

9 Ağustos’ta Erzurum, 16 Ağustos’ta İstanbul, 23 Ağustos’ta Tokat, 6 Eylül’de Van, 13 Eylül’de Eskişehir, 20 Eylül’de Ankara ve Denizli, 27 Eylül’de Adana ve Gaziantep’te bölge toplantılarının gerçekleştirileceğini kaydeden Yalçın, “Toplantılarda partimizin divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarımız görev alacaktır. Toplantılarımıza  ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, muhtarlar, yerel yöneticiler ile vatandaşlarımız davet edilecektir” dedi.  

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#MHP#Terörsüz Türkiye#Semih Yalçın

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