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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 22.11.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kaygısız, hayatını kaybetti

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MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kaygısız, hayatını kaybetti
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KÜTAHYA’da, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız (54), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, salı günü beyin kanaması geçirdi. Sağlık ekibince ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaygısız, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan, evli ve 2 çocuk babası Kaygısız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaklaşık 13 yıldır MHP Tavşanlı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Kaygısız’ın ölümü, Tavşanlı'da büyük üzüntüye neden oldu. Akın Kaygısız’ın cenazesinin, ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.

 

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