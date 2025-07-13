MHP sürecin adını koydu: ‘Devlet Bahçeli modeli’

Haberin Devamı

MHP, PKK’nın silahlarını bırakması adımı sonrasında yaşanan süreci masaya yatırdı. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terörün bitirilmesi noktasında yeni bir model doğduğunu vurgulayarak detaylarını sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: “Terör ve çatışmaların sonlandırılması her ülkede farklı seyirler izlemiştir. El Salvador, Guatemala, Güney Afrika, Tacikistan, Sierra Leone, Sudan’ın güneyi, Burundi, Endonezya ve Nepal gibi ülkeler uzlaşarak uzun bir zaman diliminde çözmeyi başardılar. İngiltere’de İRA, İspanya’da ETA, Kolombiya’da FARÇ, Endonezya’da AÇE, Filipinler’de MORO ile girilen pazarlıklar zaman zaman enfekte oluşmuş ve kötü sonuçlar alınmıştır.

‘PAZARLIK OLMADAN’

Hiçbir pazarlık yapılmadan terör örgütünün tasfiyesi ve silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi için tahriklere ve ajitasyonlara kapalı bir çerçeve oluşturulmuştur. Çatışmalı ortamların barış ve kardeşlik zeminine çekilmesinde dünyadaki örneklerinden farklı olarak gece-gündüz ilmik ilmik örülen ‘Devlet Bahçeli Modeli’ oluşturulmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu özgün model çatışmalı ortamlarda dünyanın değişik bölgelerinde barışın anahtarı olarak kullanılacaktır. Demokrasi terörü yenmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.”